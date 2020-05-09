Врач умер от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 мая. УНН. На Кировоградщине от осложнений коронавируса умер 63-летний врач. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.
“К сожалению, есть новый летальный случай. Умер 63-летний врач детской областной больницы. Есть основания полагать, что он заразился во время общения с братом — врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля”, — отметили в пресс-службе.
Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Однако медики не смогли спасти его жизнь.
За минувшие сутки лабцентр методом ПЦР-диагностики обследовал 200 жителей Кировоградской области. Обнаружили 3 новых случая заболевания коронавирусом.
Вчера подтвердились еще 17 случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области.
Как сообщал УНН, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.