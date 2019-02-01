Врач назвал оптимальный возраст для рождения первенца

"Сегодня средний возраст женщины (которая впервые становится мамой – ред.) перешел к 30-35 годам. Это не есть хорошо. Правильнее было бы 25 лет", - отметил врач.



При этом он добавил, что оптимальный возраст женщины для рождения малыша начинается с 18-20 лет.



Как пояснил медик, условия жизни, питания, работы, вредные привычки оставляют заметный след в генетическом фонде людей к 30-40 годам, что, несомненно, сказывается на здоровье ребенка.



"Больше вероятность рождения детей с какими-то врожденными аномалиями", - уточнил медик.



Напомним, по мнению психологов, пары, которые впервые становятся родителями в более позднем возрасте, больше времени и внимания посвящают ребенку и более сознательно относятся к своим родительским обязанностям, чем молодые супруги.



Государственная служба статистики обнародовала данные об уменьшении численности населения Украины на 208,8 тысяч человек за период с января по ноябрь прошлого года.