Лікар назвав оптимальний вік для народження первістка

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Оптимальним віком для народження першої дитини для жінок є період між 20 і 25 роками. Таку думку висловив акушер-гінеколог, перинатальний психолог Олександр Кобаса в коментарі кореспонденту УНН.

"Сьогодні середній вік жінки (яка вперше стає мамою - ред.) перейшов до 30-35 років. Це не є добре. Правильніше було б 25 років", - зазначив лікар.

При цьому він додав, що оптимальний вік жінки для народження малюка починається з 18-20 років.

Як пояснив медик, умови життя, харчування, роботи, шкідливі звички залишають помітний слід в генетичному фонді людей до 30-40 років, що, безсумнівно, позначається на здоров'ї дитини.

"Більше ймовірність народження дітей з якимись вродженими аномаліями", - уточнив медик.

Нагадаємо, на думку психологів, пари, які вперше стають батьками в більш пізньому віці, більше часу і уваги присвячують дитині і більш свідомо ставляться до своїх батьківських обов'язків, ніж молоде подружжя.

Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення чисельності населення України на 208,8 тисяч осіб за період з січня по листопад минулого року.

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