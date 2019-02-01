Лікар назвав оптимальний вік для народження первістка

"Сьогодні середній вік жінки (яка вперше стає мамою - ред.) перейшов до 30-35 років. Це не є добре. Правильніше було б 25 років", - зазначив лікар.



При цьому він додав, що оптимальний вік жінки для народження малюка починається з 18-20 років.



Як пояснив медик, умови життя, харчування, роботи, шкідливі звички залишають помітний слід в генетичному фонді людей до 30-40 років, що, безсумнівно, позначається на здоров'ї дитини.



"Більше ймовірність народження дітей з якимись вродженими аномаліями", - уточнив медик.



Нагадаємо, на думку психологів, пари, які вперше стають батьками в більш пізньому віці, більше часу і уваги присвячують дитині і більш свідомо ставляться до своїх батьківських обов'язків, ніж молоде подружжя.



Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення чисельності населення України на 208,8 тисяч осіб за період з січня по листопад минулого року.