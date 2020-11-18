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Врач-анестезиолог попросил "атеистов COVID-19" не обращаться к врачам, а "просто умирать дома"

Врач-анестезиолог попросил "атеистов COVID-19" не обращаться к врачам, а "просто умирать дома"

Киев  •  УНН

 • 41987 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров попросил "атеистов коронавирусной болезни COVID-19", не обращаться к врачам, а "просто умирать дома". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на верифицированном Telegram-канале Минзрава "Коронавирус_инфо", передает УНН.

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров.

Он отметил, что "рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала".

"Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро. И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.

Напомним, инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, как общаться с "атеистами" коронавирусной болезни.

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