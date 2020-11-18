Лікар-анестезіолог попросив "атеїстів COVID-19" не звертатися до лікарів, а "просто вмирати вдома"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров попросив "атеїстів коронавірусної хвороби COVID-19", не звертатися до лікарів, а "просто помирати вдома". Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на верифікованому Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо", передає УНН.
"Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у будь-яке відділення інтенсивної терапії", - сказав Дубров.
Він зауважив, що "рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу".
"Думаю, що одна доба або декілька годин роботи у реанімації із пацієнтами COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Декілька годин роботи у такому відділенні, і я думаю, що "атеїзм ковідний" пройде дуже швидко. І велике прохання до "атеїстів COVID-19": мабуть, не звертайтеся за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирати вдома... синіючи. Якщо ви не вірите у COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", - наголосив він.
Нагадаємо, інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, як спілкуватися із "атеїстами" коронавірусної хвороби.