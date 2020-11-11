Голубовська розповіла, як спілкуватися з "атеїстами" коронавірусної хвороби

На питання, як спілкуватися з "атеїстами" коронавірусної хвороби, Голубовська відповіла: "До них звертатися абсолютно марно. Це люди, які через свої амбіції вперто не хочуть визнати проблему, або на зло масонським змовам мають таку поведінку. Всі ковідоскептики закінчуються на порозі переповнених реанімації. Якби вони побачили реанімацію, де хворі лежать на розкладачках, або б вони побачили, як помирають їхні близькі, довго і болісно, ​​то вони б поміняли свою точку зору. Але поки вони з цим не зіткнулися, до них звертатися марно. Не потрібно витрачати час".

За її словами, потрібно займатися просвітницькою роботою, освітніми заходами, спілкуванням ЗМІ.

"Подобається чи не подобатися, потрібно приймати ті правила гри в екстримальної стуаціі. До яких йде весь світ. Ніщо не змінилось з доби середньовіччя у протидії таким захворюванням, як ця нова коронавірусна інфекція. Тільки мінімізація контактів і тільки роз'єднання", - сказала Голубовська.

Нагадаємо, в Україні ліжка в установах охорони здоров'я 1-й хвилі для пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях, найбільше - в Полтавській, Рівненській та Одеській областях.