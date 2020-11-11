Десять областей заполнили COVID-кровати в больницах на 70% и более: где наихудшая ситуация

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях, больше всего - в Полтавской, Ровенской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.