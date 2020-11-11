Десять областей заповнили COVID-ліжка у лікарнях на 70% і більше: де найгірша ситуація
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні ліжка у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на понад 70% вже у десяти областях, найбільше - у Полтавській, Рівненській та Одеській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Найбільш завантажені лікарні в областях:
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- Полтавська область (82,6%)
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- Рівненська область (78,8%)
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- Одеська область (76%)
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- Чернігівська область (74,7%)
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- Сумська область (71,4%)
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- Запорізька область (70,9%)
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- Донецька область (70,8%)
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- Луганська область (70,6%)
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- Київська область (70,3%)
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- Закарпатська область (70%)
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Так, до переліку областей за 10 листопада проти показників днем раніше приєдналася Луганська, але "вибула" Вінницька область.
При цьому у Києві зайнято 58,6% ліжок. Загалом показник по Україні становить 62,7%.
На основі, зокрема, й таких показників, жодна з областей не готова до послаблення карантину. Найгірша ситуація з захворюваністю за останні 14 днів на 100 тис. населення - Чернівецька (643,7 при допустимих менше 40), Житомирська (584,9), Хмельницька (527,5) області.
Кількість інфікованих коронавірусом з початку пандемії в Україні наближається до пів мільйона. При цьому активних хворих на сьогодні 259 402.
Водночас, раніше голова МОЗ Максим Степанов неодноразово наголошував, що Україна може виділити загалом до 52 тис. ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Наразі на стаціонарі 28,5 тис. таких пацієнтів.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.