У лікарнях по Україні вже понад 28,5 тис. хворих або з підозрою на COVID-19

“На сьогодні на ранок в нас загальна кількість по Україні, які перебувають в лікарнях - 28 564 хворих, які саме або лікуються саме від підтвердженого коронавірусу, або з підозрою, але зі всіма ознаками”, - сказав Степанов.

Він додав, що під час відвідування медиків у Дніпропетровській області побачив, що вірус став агресивніший і кількість тяжких хворих збільшується.

“Протягом 5-7 днів люди просто не звертаються до свого сімейного лікаря, а самостійно лікуються. Дуже часто починають відразу вживати антибіотики або інші лікарські засоби, бо їм хтось це порадив. Я прошу вас, українці, припинити самолікування”, - додав Степанов.

Раніше Степанов неодноразово наголошував, що Україна може виділити загалом до 52 тис. ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, тому що у медсистеми є межа як щодо кількості ліжок, так і по кількості медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.