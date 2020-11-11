У лікарнях по Україні вже понад 28,5 тис. хворих або з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В лікарнях по Україні на сьогоднішній ранок перебуває 28 564 людини, які хворіють на коронавірус або мають підозру за всіма ознаками хвороби. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні на ранок в нас загальна кількість по Україні, які перебувають в лікарнях - 28 564 хворих, які саме або лікуються саме від підтвердженого коронавірусу, або з підозрою, але зі всіма ознаками”, - сказав Степанов.
Він додав, що під час відвідування медиків у Дніпропетровській області побачив, що вірус став агресивніший і кількість тяжких хворих збільшується.
“Протягом 5-7 днів люди просто не звертаються до свого сімейного лікаря, а самостійно лікуються. Дуже часто починають відразу вживати антибіотики або інші лікарські засоби, бо їм хтось це порадив. Я прошу вас, українці, припинити самолікування”, - додав Степанов.
Раніше Степанов неодноразово наголошував, що Україна може виділити загалом до 52 тис. ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, тому що у медсистеми є межа як щодо кількості ліжок, так і по кількості медичних працівників.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.