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В больницах по Украине уже более 28,5 тыс. больных или с подозрением на COVID-19

В больницах по Украине уже более 28,5 тыс. больных или с подозрением на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В больницах по Украине на сегодняшнее утро находится 28 564 человека, болеющих коронавирусом или у которых подозревают по всем признакам болезнь. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня утром у нас общее количество по Украине, которые находятся в больницах - 28 564 больных, которые или лечатся именно от подтвержденного коронавируса, или с подозрением, но со всеми признаками", - сказал Степанов.

Он добавил, что во время посещения медиков в Днепропетровской области увидел, что вирус стал более агрессивный и количество тяжелых больных увеличивается.

"В течение 5-7 дней люди просто не обращаются к своему семейному врачу, а самостоятельно лечатся. Очень часто начинают сразу принимать антибиотики или другие лекарственные средства, потому что им кто-то это посоветовал. Я прошу вас, украинцы, прекратить самолечение", - добавил Степанов.

Ранее Степанов неоднократно подчеркивал, что Украина может выделить в общей сложности до 52 тыс. коек для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19, так как у медсистемы есть предел как по количеству коек, так и по количеству медицинских работников.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

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