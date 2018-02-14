Лига Европы: "Динамо" дозаявило Бойко и уже готовится в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Делегация киевского "Динамо" прибыла в Афины для проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого клуба "АЕК", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Вчера в день вылета "бело-синие" провели тренировку в Футбольном центре Марбельи. А после обеда отправились в аэропорт Малаги, где перелет чартерным самолетом в Афины длился 3 часа 22 минуты.
Сегодня подопечные Александра Хацкевича проведут регламентное предматчевую тренировку на "Олимпийском стадионе". Перед тренировкой состоится предматчевая пресс-конференция белорусского тренера и одного из игроков киевской команды.
Стоит отметить, что "Динамо" внесло в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы голкипера Дениса Бойко. Украинский футболист, которого столичный клуб арендовал у турецкого "Бешикташа" до конца сезона-2017/2018, заявленный на турнир под 71-м номером.
Как сообщалось ранее, УЕФА продемонстрировал промо видео к встрече между "АЕКом" и "Динамо", которое состоится 15 февраля.