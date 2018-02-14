Лига Европы: "Динамо" дозаявило Бойко и уже готовится в Греции

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75494 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89764 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92376 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110326 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101330 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104975 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111961 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117141 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134506 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Делегация киевского "Динамо" прибыла в Афины для проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого клуба "АЕК", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Вчера в день вылета "бело-синие" провели тренировку в Футбольном центре Марбельи. А после обеда отправились в аэропорт Малаги, где перелет чартерным самолетом в Афины длился 3 часа 22 минуты.

Сегодня подопечные Александра Хацкевича проведут регламентное предматчевую тренировку на "Олимпийском стадионе". Перед тренировкой состоится предматчевая пресс-конференция белорусского тренера и одного из игроков киевской команды.

Стоит отметить, что "Динамо" внесло в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы голкипера Дениса Бойко. Украинский футболист, которого столичный клуб арендовал у турецкого "Бешикташа" до конца сезона-2017/2018, заявленный на турнир под 71-м номером.

Как сообщалось ранее, УЕФА продемонстрировал промо видео к встрече между "АЕКом" и "Динамо", которое состоится 15 февраля.

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