Ліга Європи: "Динамо" дозаявило Бойка та вже готується в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Делегація київського "Динамо" прибула до Афін задля проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького клубу "АЕК", інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Вчора у день вильоту "біло-сині" провели тренування у Футбольному центрі Марбельї. А після обіду відправилися до аеропорту Малаги, де переліт чартерним літаком до Афін тривав три години 22 хвилини.
Сьогодні підопічні Олександра Хацкевича проведуть регламентне передматчеве тренування на "Олімпійському стадіоні". Перед тренування відбудеться передматчева прес-конференція білоруського тренера та одного з гравців київської команди.
Варто відзначити, що "Динамо" внесло до заявки на матчі плей-оф Ліги Європи голкіпера Дениса Бойка. Український футболіст, якого столичний клуб орендував у турецького "Бешикташу" до кінця сезону-2017/2018, заявлений на турнір під 71-м номером.
Як повідомлялося раніше, УЄФА продемонстрував промо відео до зустрічі між "АЕКом" і "Динамо", яке відбудеться 15 лютого.