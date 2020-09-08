Лига наций: соперник сборной Украины по Евро-2020 потерпел поражение от Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В центральной встрече соревновательного дня Лиги наций на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме сборная Нидерландов принимала Италию, передает корреспондент УНН.
В матче произошло только одно взятие ворот. В дополнительное время первого тайма обладатель “Золотой бутсы” Иммобиле обработал мяч грудью в чужой штрафной, сделал паузу и оформил точный навес. Барелла откликнулся на передачу и головой оформил гол — 1:0.
В другой встрече Лиги А группы “один” поляки нанесли поражение Боснии и Герцеговине — 2:1.
Добавим также, лидером таблицы является Италия (4 очка), за ней разместились поляки и голландцы, которые являются соперником украинской сборной на Евро-2020.