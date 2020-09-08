Ліга націй: суперник збірної України по Євро-2020 зазнав поразки від Італії

У матчі відбулося тільки одне взяття воріт. У додатковий час першого тайму володар “Золотої бутси” Чіро Іммобіле обробив м’яч грудьми у чужій карній зоні, зробив паузу та оформив точний навіс. Барелла відгукнувся на передачу та головою оформив гол — 1:0.

В іншій зустрічі Ліги А групи “один” поляки завдали поразки Боснії та Герцеговини — 2:1.

Додамо також, лідером таблиці є Італія (4 очки), за нею розмістилися поляки та нідерландці, які є суперником української збірної на Євро-2020.