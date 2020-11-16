Лига наций: дубль полузащитника "Интера" принес Дании третью подряд победу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Копенгагене подошел к завершению поединок Лиги наций УЕФА с участием Дании и Исландии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На стадионе “Паркен” на 12 минуте хозяева получили право на пробитие пенальти, которое реализовал полузащитник миланского “Интера” Кристиан Эриксен. До 85 минуты датчане держались впереди, пока в ответ не пропустили от Кьяртанссон.
Однако на 2-й компенсированной минуте все тот же Эриксен вдруг забил с пенальти и принес важные три очка Дании — 2:1.
Добавим, Дания одержала третью победу подряд и с 10 очками идет второй уступая 2-мя пунктами от бельгийцев.