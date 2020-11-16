Ліга націй: дубль півзахисника “Інтера” приніс Данії третю поспіль звитягу

На стадіоні “Паркен” на 12 хвилині господарі отримали право на пробиття пенальті, яке реалізував півзахисник міланського “Інтера” Крістіан Еріксен. До 85 хвилини датчани трималися попереду, поки у відповідь не пропустили від Кьяртанссона.

Однак на 2-й компенсованій хвилині все той же Еріксен вдруге забив з пенальті та приніс важливі три очки Данії — 2:1.

Додамо, Данія отримала третю перемогу поспіль і з 10 очками йде другою поступаючись 2-ма пунктами від бельгійців.