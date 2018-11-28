Лига чемпионов: "Лион" не хочет ехать в Харьков из-за военного положения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96902 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133235 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126854 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Лига чемпионов: "Лион" не хочет ехать в Харьков из-за военного положения

Лига чемпионов: "Лион" не хочет ехать в Харьков из-за военного положения

Киев  •  УНН

 • 37391 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент ФК "Лион" Жан-Мишель Ола выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба и сайт RMC Sport.

"Мы попросили УЕФА внимательно изучить то, что происходит. Украина в кризисе и, к сожалению, продолжает страдать. УЕФА решил перенести матч "Арсенала" с "Ворсклой". Наверное, по нашей ситуации тоже нужно что-то делать. Мы не хотим ехать в Харьков, если честно. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем самолет для себя, потому что французы не страхуют свои самолеты, летающие туда. В ближайшие дни УЕФА примет решение, чтобы все были в безопасности. Мы в любом месте будем играть на победу", - отметил руководитель "Лиона".

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Отметим, что УЕФА уже перенес один поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины: "Ворскла" должна принять лондонский "Арсенал" в Киеве.

Отметим, что в матче "Шахтер" - "Лион" определится обладатель второй путевки от квартета F в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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