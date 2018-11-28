Лига чемпионов: "Лион" не хочет ехать в Харьков из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент ФК "Лион" Жан-Мишель Ола выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба и сайт RMC Sport.
"Мы попросили УЕФА внимательно изучить то, что происходит. Украина в кризисе и, к сожалению, продолжает страдать. УЕФА решил перенести матч "Арсенала" с "Ворсклой". Наверное, по нашей ситуации тоже нужно что-то делать. Мы не хотим ехать в Харьков, если честно. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем самолет для себя, потому что французы не страхуют свои самолеты, летающие туда. В ближайшие дни УЕФА примет решение, чтобы все были в безопасности. Мы в любом месте будем играть на победу", - отметил руководитель "Лиона".
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Отметим, что УЕФА уже перенес один поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины: "Ворскла" должна принять лондонский "Арсенал" в Киеве.
Отметим, что в матче "Шахтер" - "Лион" определится обладатель второй путевки от квартета F в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.