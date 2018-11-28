УЄФА перенесла до Києва матч ЛЄ "Ворскла" – "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Група з надзвичайних ситуацій УЄФА прийняла рішення про передислокацію зустрічі групового етапу Ліги Європи УЄФА “Ворскли” проти “Арсеналу” з міста Полтава після введення військового законодавства в деяких регіонах України, інформує УНН із посиланням на сайти УЄФА та ФФУ.
Матч буде проходити на стадіоні “Олімпійський” в Києві 29 листопада о 19:55.
Справа в тому, що “Арсенал” планував прибути до аеропорту Харкова, а вже звідти на автобусі дістатися Полтави. Однак, зазначається у документі УЄФА, враховуючи те, що Харківська область, територією якої “Арсенал” планував пересуватися на автобусі, входить до областей України, де з 28 листопада 2018 року буде введено військовий стан, було би безвідповідально вимагати від команди подорожувати через цей регіон. Згідно зі статтею 79 Регламенту Ліги Європи УЄФА-2018/2019 спеціальна комісія прийняла термінове рішення, яке є остаточним.
Примітно, що до спеціальної комісії увійшли: президент УЄФА Александер Чеферін, перший віце-президент УЄФА Карл-Ерік Нільссон, віце-президент УЄФА Фернандо Гомеш та члени Виконкому УЄФА Джон Ділейні й Сервет Ярдімчі.
Зауважимо, що УЄФА продовжуватиме стежити і оцінювати ситуацію з безпекою в Україні в найближчі дні, перш ніж приймати будь-які рішення про можливі переноси інших матчів.