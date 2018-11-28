УЕФА перенесла в Киев матч ЛЕ "Ворскла" - "Арсенал"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104127 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109722 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146347 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141893 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135161 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169263 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УЕФА перенесла в Киев матч ЛЕ "Ворскла" - "Арсенал"

УЕФА перенесла в Киев матч ЛЕ "Ворскла" - "Арсенал"

Киев  •  УНН

 • 11180 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Группа по чрезвычайным ситуациям УЕФА приняла решение о передислокации встречи группового этапа Лиги Европы УЕФА “Ворсклы” против “Арсенала” из города Полтава после введения военного законодательства в некоторых регионах Украины, информирует УНН со ссылкой на сайты УЕФА и ФФУ.

Матч будет проходить на стадионе “Олимпийский” в Киеве 29 ноября в 19:55.

Дело в том, что “Арсенал” планировал прибыть в аэропорт Харькова, а уже оттуда на автобусе добраться Полтавы. Однако, отмечается в документе УЕФА, учитывая то, что Харьковская область, по территории которой “Арсенал” планировал передвигаться на автобусе, входит в другие области Украины, где 28 ноября 2018 г. будет введено военное положение, было бы безответственно требовать от команды путешествовать через этот регион . Согласно статье 79 Регламента Лиги Европы УЕФА-2018/2019 специальная комиссия приняла срочное решение, которое является окончательным.

Примечательно, что в специальную комиссию вошли: президент УЕФА Александр Чеферин, первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, вице-президент УЕФА Фернандо Гомеш и члены Исполкома УЕФА Джон Дилэйни и Сервет Ярдимчи.

Заметим, что УЕФА будет продолжать следить и оценивать ситуацию с безопасностью в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какие-либо решения о возможных переносы других матчей.

Украинские Национальные Новости

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