УЕФА перенесла в Киев матч ЛЕ "Ворскла" - "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Группа по чрезвычайным ситуациям УЕФА приняла решение о передислокации встречи группового этапа Лиги Европы УЕФА “Ворсклы” против “Арсенала” из города Полтава после введения военного законодательства в некоторых регионах Украины, информирует УНН со ссылкой на сайты УЕФА и ФФУ.
Матч будет проходить на стадионе “Олимпийский” в Киеве 29 ноября в 19:55.
Дело в том, что “Арсенал” планировал прибыть в аэропорт Харькова, а уже оттуда на автобусе добраться Полтавы. Однако, отмечается в документе УЕФА, учитывая то, что Харьковская область, по территории которой “Арсенал” планировал передвигаться на автобусе, входит в другие области Украины, где 28 ноября 2018 г. будет введено военное положение, было бы безответственно требовать от команды путешествовать через этот регион . Согласно статье 79 Регламента Лиги Европы УЕФА-2018/2019 специальная комиссия приняла срочное решение, которое является окончательным.
Примечательно, что в специальную комиссию вошли: президент УЕФА Александр Чеферин, первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, вице-президент УЕФА Фернандо Гомеш и члены Исполкома УЕФА Джон Дилэйни и Сервет Ярдимчи.
Заметим, что УЕФА будет продолжать следить и оценивать ситуацию с безопасностью в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какие-либо решения о возможных переносы других матчей.