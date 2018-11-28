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"Шахтар" здобув першу перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” провів у Німеччині поєдинок п’ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів проти ФК “Хоффенхайм”, передає кореспондент УНН.

Перша половина порадувала уболівальників феєрією голів. Впродовж 14 і 15 хвилин “гірники” відправили німців у “нокдаун”, забивши двічі: Тайсон з Ісмаїлі зіграли у “стіночку” і останній відзначився, а далі Тайсон реалізував вихід віч-на-віч з кіпером господарів.

Однак через дві хвилини форвард Крамаріч отримав пас за комірець захисникам донеччан та перевісив його за спину П’ятову — 1:2. На 40 хвилині невпевнений вихід з воріт від П’ятова ознаменувався влучним пострілом головою Цубера — 2:2.

Три очки українському чемпіону принесло взяття воріт Тайсона в додатковий час зустрічі. Саме тоді бразилець вільним прийняв передачу від Ісмаїлі та з метрів п’яти вразив сітку воріт — 2:3.

Зазначимо, що “Шахтар” з 5 очками випередив німецький клуб (3 очки) та піднявся на 3-тє місце квартету F.

Українські Національні Новини

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