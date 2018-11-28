"Шахтер" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101868 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107582 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143504 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139967 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134121 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127245 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167379 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118012 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141588 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Шахтер" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Донецкий “Шахтер” провел в Германии поединок пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против ФК “Хоффенхайм”, передает корреспондент УНН.

Первая половина порадовала болельщиков феерией голов. В течение 14 и 15 минут “горняки” отправили немцев в “нокдаун”, забив дважды: Тайсон с Исмаили сыграли в “стеночку” и последний отличился, а дальше Тайсон реализовал выход один на один с кипером хозяев.

Однако через две минуты форвард Крамарич получил пас за воротничок защитникам дончан и перевесил его за спину Пятову — 1:2. На 40 минуте уверен выход из ворот от Пятова ознаменовался точным выстрелом головой Цубера — 2:2.

Три очка украинскому чемпиону принесло взятия ворот Тайсона в дополнительное время встречи. Именно тогда бразилец свободным принял передачу от Исмаили и с метров пяти поразил сетку ворот — 2:3.

Отметим, что “Шахтер” с 5 очками опередил немецкий клуб (3 очка) и поднялся на 3-е место квартета F.

Украинские Национальные Новости

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