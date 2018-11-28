"Шахтер" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Донецкий “Шахтер” провел в Германии поединок пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против ФК “Хоффенхайм”, передает корреспондент УНН.
Первая половина порадовала болельщиков феерией голов. В течение 14 и 15 минут “горняки” отправили немцев в “нокдаун”, забив дважды: Тайсон с Исмаили сыграли в “стеночку” и последний отличился, а дальше Тайсон реализовал выход один на один с кипером хозяев.
Однако через две минуты форвард Крамарич получил пас за воротничок защитникам дончан и перевесил его за спину Пятову — 1:2. На 40 минуте уверен выход из ворот от Пятова ознаменовался точным выстрелом головой Цубера — 2:2.
Три очка украинскому чемпиону принесло взятия ворот Тайсона в дополнительное время встречи. Именно тогда бразилец свободным принял передачу от Исмаили и с метров пяти поразил сетку ворот — 2:3.
Отметим, что “Шахтер” с 5 очками опередил немецкий клуб (3 очка) и поднялся на 3-е место квартета F.