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Ліга чемпіонів: “Ліон” не хоче їхати до Харкова через воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент ФК “Ліон” Жан-Мішель Ола виразив стурбованість з приводу можливого проведення заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів у Харкові, повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу та сайт RMC Sport.

“Ми попросили УЄФА уважно вивчити те, що відбувається. Україна в кризі і, на жаль, продовжує страждати. УЄФА вирішив перенести матч „Арсеналу“ з „Ворсклою“. Напевно, по нашій ситуації теж потрібно щось робити. Ми не хочемо їхати до Харкова, якщо чесно. Немає гарантій безпеки. Ми навіть шукаємо літак для себе, тому що французи не страхують свої літаки, що літають туди. У найближчі дні УЄФА прийме рішення, щоб всі були в безпеці. Ми в будь-якому місці будемо грати на перемогу”, — наголосив керівник “Ліону”.

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Відзначимо, що УЄФА вже переніс один поєдинок із-за воєнного положення в деяких областях України: “Ворскла” має прийняти лондонський “Арсенал” у Києві.

Зауважимо, що в матчі “Шахтар” — “Ліон” визначиться володар другої путівки від квартету F до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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