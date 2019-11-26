Лига чемпионов: обидчик "Динамо" получил ничью несмотря на два удаления

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Турецкий "Галатасарай" на домашней арене в Стамбуле "Али Сами Йен Спор Комплексы" упустил победу над бельгийским "Брюгге", передает корреспондент УНН.

После сейва голкипера Миньоле, который спас бельгийцев при выполнении штрафной соперника, “Галатасарай” забил довольно быстрый гол (11 мин) усилиями Адема Бюйюк. Форвард корпусом отвел защитника, и с разворота поразил сетку ворот Миньоле. Таким образом, хозяева открыли счет своим голам в текущей кампании.

Спасителем гостей на 2 добавленной минуте к основному времени оказался сенегальский 20-летний полузащитник Крепин Дьятта, который продемонстрировал индивидуальное мастерство и отправил мяч под дальнюю штангу. Празднуя взятие ворот, Дьятта снял с себя футболку, за что получил красную карточку от арбитра. Также вторую желтую карточку, а с ней и изъятия, увидел перед собой другой игрок “Брюгге” Мата — в прыжке, ударом ногой сбил угловой флажок.

Итак, “Брюгге” доиграл матч вдевятером, но вырвал зачетный балл — 1:1.

Примечательно, что бывший футболист “Динамо” Юнес Бельханда вышел в старте в ростере турок и был заменен на 87 минуте. Украинец Эдуард Соболь просидел весь поединок на скамейке запасных гостей.

Напомним, что “Брюгге” на пути к выходу в групповой стадии ЛЧ выбил из турнира киевское “Динамо”.

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