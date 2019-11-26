Ліга чемпіонів: кривдник "Динамо" здобув нічию попри два вилучення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Турецький "Галатасарай" на домашній арені в Стамбулі "Алі Самі Йен Спор Комплекси" втратив перемогу над бельгійським "Брюгге", передає кореспондент УНН.
Після сейву голкіпера Міньоле, який врятував бельгійців при виконанні штрафного суперника, “Галатасарай” забив доволі швидкий гол (11 хв) зусиллями Адема Бюйюка. Форвард корпусом відвів оборонця, і з розвороту вразив сітку воріт Міньоле. Таким чином, господарі відкрили рахунок своїм голам в поточній кампанії.
Рятівником гостей на 2 додатковій хвилині до основного часу виявився сенегальський 20-річний півзахисник Крепін Дьятта, який продемонстрував індивідуальну майстерність та відправив м’яч під дальню стійку воріт. Святкуючи взяття воріт, Дьятта зняв з себе футболку, за що отримав червону картку від арбітра. Також другу жовту картку, а з нею і вилучення, побачив перед собою інший гравець “Брюгге” Мата — у стрибку, ударом ногою збив кутовий прапорець.
Отже, “Брюгге” дограв матч удев’ятьох, але вирвав заліковий бал — 1:1.
Примітно, що колишній футболіст “Динамо” Юнес Бельханда вийшов у старті у ростері турків і був замінений на 87 хвилині. Українець Едуард Соболь просидів увесь поєдинок на лаві запасних гостей.
Нагадаємо, що “Брюгге” на шляху до виходу в групову стадію ЛЧ вибив з турніру київське “Динамо”.