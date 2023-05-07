Лига арабских государств проголосовала за восстановление членства Сирии

Детали

Министры проголосовали за возвращение Сирии в состав штаб-квартиры Лиги арабских государств в Каире в воскресенье.

Решение было принято в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне бурной региональной нормализации отношений с Дамаском в последние недели.

Членство Сирии в Лиге арабских государств было аннулировано после того, как в марте 2011 года президент Башар Асад приказал разогнать протестующих, что привело страну к гражданской войне, в результате которой с тех пор погибло около полумиллиона человек и еще 23 миллиона были перемещены.

По мере того как Асад укреплял свой контроль над сирийской территорией, арабские государства стремились нормализовать отношения, работая над «политическим путем арабов» по разрешению кризиса, сказал высокопоставленный дипломат Иордании, сообщает информационное агентство Associated Press.

Голосование прошло после встречи высокопоставленных региональных дипломатов из Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии в Иордании на прошлой неделе, где они назвали процесс возвращения Дамаска в арабское лоно «иорданской инициативой».

Возобновление связей с Дамаском ускорилось после смертоносного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии, а также восстановление при посредничестве Китая связей между Саудовской Аравией и Ираном, поддерживавших противоборствующие стороны в сирийском конфликте.

В то время как Саудовская Аравия долгое время сопротивлялась нормализации отношений с аль-Асадом, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в прошлом месяце впервые за более чем десятилетие посетил Дамаск, две страны также возобновили посольства и авиарейсы между ними.

Президент Ирана Эбрагим Раиси также посетил Дамаск на прошлой неделе, подписав долгосрочные торговые и нефтяные соглашения.

Иордания, Кувейт и Катар выступили против присутствия Асада на саммите Лиги арабских государств, заявив, что приглашение к тому, как Дамаск согласится на переговоры о мирном плане, было бы преждевременным.

Между тем, Соединенные Штаты заявили, что не изменят свою политику в отношении сирийского правительства, считая его «государством-изгоем» и призывая арабские государства получить что-то вместо взаимодействия с Асадом.