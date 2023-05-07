Ліга арабських держав проголосувала за відновлення членства Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав погодилися поновити членство Сирії після його припинення понад 10 років тому, повідомляють іракські державні ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Міністри проголосували за повернення Сирії до складу штаб-квартири Ліги арабських держав у Каїрі в неділю.
Рішення було ухвалено напередодні саміту Ліги арабських держав у Саудівській Аравії 19 травня і на тлі бурхливої регіональної нормалізації відносин із Дамаском в останні тижні.
Членство Сирії в Лізі арабських держав було анульовано після того, як у березні 2011 року президент Башар Асад наказав розігнати протестувальників, що привело країну до громадянської війни, внаслідок якої з того часу загинуло майже півмільйона людей і ще 23 мільйони було переміщено.
У міру того, як Асад зміцнював свій контроль над сирійською територією, арабські держави прагнули нормалізувати відносини, працюючи над «політичним шляхом арабів» у розв'язанні кризи, сказав високопоставлений дипломат Йорданії, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.
Голосування відбулося після зустрічі високопоставлених регіональних дипломатів з Єгипту, Іраку, Саудівської Аравії та Сирії в Йорданії минулого тижня, де вони назвали процес повернення Дамаска в арабське лоно «йорданською ініціативою».
Відновлення зв'язків з Дамаском прискорилося після смертоносного землетрусу 6 лютого в Туреччині та Сирії, а також відновлення за посередництва Китаю зв'язків між Саудівською Аравією та Іраном, які підтримували протиборчі сторони у сирійському конфлікті.
У той час як Саудівська Аравія довгий час чинила опір нормалізації відносин з аль-Асадом, міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд минулого місяця вперше за більш ніж десятиліття відвідав Дамаск, дві країни також відновили посольства та авіарейси між ними.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі також відвідав Дамаск минулого тижня, підписавши довгострокові торговельні та нафтові угоди.
Йорданія, Кувейт і Катар виступили проти присутності Асада на саміті Ліги арабських держав, заявивши, що запрошення до того, як Дамаск погодиться на переговори про мирний план, було б передчасним.
Тим часом Сполучені Штати заявили, що не змінять свою політику щодо сирійського уряду, вважаючи його «державою-ізгоєм» і закликаючи арабські держави отримати щось натомість за взаємодію з Асадом.