Ліга арабських держав проголосувала за відновлення членства Сирії

ukru
10:29 • 50555 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 65008 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 78461 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 112637 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 310265 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 409619 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 325245 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352760 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310442 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224489 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
80 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 89118 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 83424 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 74586 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 83103 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 82763 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 50612 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 112684 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 425911 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 566495 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 596867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 18387 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 35404 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 82763 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 216308 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 409638 перегляди
Актуальне
Ліга арабських держав проголосувала за відновлення членства Сирії

Ліга арабських держав проголосувала за відновлення членства Сирії

Київ • УНН

 • 1298623 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав погодилися поновити членство Сирії після його припинення понад 10 років тому, повідомляють іракські державні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Міністри проголосували за повернення Сирії до складу штаб-квартири Ліги арабських держав у Каїрі в неділю.

Рішення було ухвалено напередодні саміту Ліги арабських держав у Саудівській Аравії 19 травня і на тлі бурхливої регіональної нормалізації відносин із Дамаском в останні тижні.

Членство Сирії в Лізі арабських держав було анульовано після того, як у березні 2011 року президент Башар Асад наказав розігнати протестувальників, що привело країну до громадянської війни, внаслідок якої з того часу загинуло майже півмільйона людей і ще 23 мільйони було переміщено.

У міру того, як Асад зміцнював свій контроль над сирійською територією, арабські держави прагнули нормалізувати відносини, працюючи над «політичним шляхом арабів» у розв'язанні кризи, сказав високопоставлений дипломат Йорданії, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Голосування відбулося після зустрічі високопоставлених регіональних дипломатів з Єгипту, Іраку, Саудівської Аравії та Сирії в Йорданії минулого тижня, де вони назвали процес повернення Дамаска в арабське лоно «йорданською ініціативою».

Відновлення зв'язків з Дамаском прискорилося після смертоносного землетрусу 6 лютого в Туреччині та Сирії, а також відновлення за посередництва Китаю зв'язків між Саудівською Аравією та Іраном, які підтримували протиборчі сторони у сирійському конфлікті.

У той час як Саудівська Аравія довгий час чинила опір нормалізації відносин з аль-Асадом, міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд минулого місяця вперше за більш ніж десятиліття відвідав Дамаск, дві країни також відновили посольства та авіарейси між ними.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі також відвідав Дамаск минулого тижня, підписавши довгострокові торговельні та нафтові угоди.

Йорданія, Кувейт і Катар виступили проти присутності Асада на саміті Ліги арабських держав, заявивши, що запрошення до того, як Дамаск погодиться на переговори про мирний план, було б передчасним.

Тим часом Сполучені Штати заявили, що не змінять свою політику щодо сирійського уряду, вважаючи його «державою-ізгоєм» і закликаючи арабські держави отримати щось натомість за взаємодію з Асадом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98