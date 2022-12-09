Лидерская роль Турции может проявиться в обеспечении продовольственной безопасности – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Лидерская роль Турции может проявиться в обеспечении продовольственной безопасности, которая является одним из пунктов украинской формулы мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения на TRT World Forum 2022, передает УНН.
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"Продовольственная безопасность – один из элементов нашей формулы мира. И это то, в чем может проявиться на 100%, в частности, лидерская роль Турции. Если нам удастся не только поддерживать нынешний уровень аграрного экспорта из Украины и нашу гуманитарную инициативу Grain from Ukraine, которая помогает беднейшим странам сохранить стабильность, а и восстановить полноценный экспорт украинского продовольствия в том объеме, в котором нуждается мир. Сейчас – более 13 миллионов тонн агропродукции на экспорт. А можем дать еще десятки миллионов тонн", – рассказал Зеленский.
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Напомним
Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской формулы мира те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире.