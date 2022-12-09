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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Лідерська роль Туреччини може проявитися у гарантуванні продовольчої безпеки – Зеленський

Лідерська роль Туреччини може проявитися у гарантуванні продовольчої безпеки – Зеленський

Київ • УНН

 • 594670 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Лідерська роль Туреччини може проявитися у гарантуванні продовольчої безпеки, яка є одним з пунктів української формули миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення на TRT World Forum 2022, передає УНН.

Цитата

"Продовольча безпека – один з елементів нашої формули миру. І це те, у чому може проявитися на 100%, зокрема, лідерська роль Туреччини. Якщо нам вдасться не тільки підтримувати теперішній рівень аграрного експорту з України та нашу гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, яка допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність, а й відновити повноцінний експорт українського продовольства в тому обсязі, якого потребує світ. Зараз – понад 13 мільйонів тонн агропродукції на експорт. А можемо дати ще десятки мільйонів тонн", – розповів Зеленський.

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Нагадаємо

Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української формули миру ті пункти, які вони зможуть реалізувати, щоб крок за кроком прийти до необхідної архітектури безпеки у світі.

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