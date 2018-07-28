Лидеры УПЛ двумя матчами откроют программу второго тура ЧУ

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Двумя встречами стартует второй тур Украинской Премьер-лиги Украины по футболу сезона 2018/19 годов, передает УНН.

В рамках первого игрового дня состоятся только два противостояния с участием команд-участниц, которые в первом туре получили исключительно победы.

В 17:00 стартовый свисток встречи “Александрия” — “Заря” даст арбитр Евгений Арановский. Всего между собой “Заря” и “Александрия” провели 18 встреч. 6 побед на счету луганчан, 5 раз был зафиксирован ничейный результат и 7 раз побеждали александрийцы.

В последних очных играх команды демонстрировали неуступчивость, поэтому победителя не было (ничья 2:2 и 1:1). Дома “Александрия” в последний раз побеждала “Зарю” в ноябре 2016 года (2:1).

В нынешнем чемпионате и “Заря”, и “Александрия” набрали полноценные три очка в стартовом туре. “Черно-белые” обыграли “Мариуполь” 2:1, а александрийцы на выезде взяли верх над “Карпатами” 2:0.

В 19:30 стартует противостояния с участием “Львову” и “Динамо”. Львовяне будут принимать столичный клуб. В первом туре “Львов” нанес поражение “Арсенал-Киев” и теперь попытается обыграть еще один столичный коллектив. А “Динамо” выиграли в первом туре “Ворсклу” только благодаря авто голу игрока из Полтавы. Главный рефери — Ярослав Козик.

Вашему вниманию расписание матчей на 29-е июля:

“Карпаты” — “Черноморец”;

“Олимпик” — “Ворскла”;

“Шахтер” — “Арсенал-Киев”;

“Мариуполь” — “Десна”.

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