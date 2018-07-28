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Лідери УПЛ двома матчами відкриють програму другого туру ЧУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Двома зустрічами стартуватиме другий тур Української Прем'єр-ліги України з футболу сезону 2018/19 років, передає УНН.

Лідери УПЛ двома матчами відкриють програму другого туру ЧУ

В рамках першого ігрового дня відбудуться тільки два протистояння за участі команд-учасниць, які у першому турі здобули виключно перемоги.

О 17:00 стартовий свисток зустрічі “Олександрія” — “Зоря” дасть арбітр Євген Арановський. Всього між собою “Зоря” і “Олександрія” провели 18 зустрічей. 6 перемог на рахунку луганчан, 5 раз був зафіксований нічийний результат і 7 разів перемагали олександрійці.

В останніх очних іграх команди демонстрували непоступливість, тому переможця не було (нічия 2:2 і 1:1). Вдома “Олександрія” востаннє перемагала “Зорю” в листопаді 2016-го року (2:1).

У нинішньому чемпіонаті і “Зоря”, і “Олександрія” набрали повноцінні три очки в стартовому турі. “Чорно-білі” обіграли “Маріуполь” 2:1, а олександрійці на виїзді взяли верх над “Карпатами” 2:0.

О 19:30 стартуватиме протистояння за участі “Львову” та “Динамо”. Львів’яни будуть приймати столичний клуб. У першому турі “Львів” завдав поразки “Арсенал-Київ” і тепер спробує обіграти ще один столичний колектив. Натомість “Динамо” виграли у першому турі “Ворсклу” тільки завдяки авто голу гравця з Полтави. Головний рефері — Ярослав Козик.

До вашої уваги розклад матчів на 29-те липня:

“Карпати” — “Чорноморець”;

“Олімпік” — “Ворскла”;

“Шахтар” — “Арсенал-Київ”;

“Маріуполь” — “Десна”.

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