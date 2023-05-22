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Лидеры шести африканских стран планируют провести переговоры в Киеве и москве, чтобы "инициировать мирный процесс"

Лидеры шести африканских стран планируют провести переговоры в Киеве и москве, чтобы "инициировать мирный процесс"

Киев • УНН

 • 1327978 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Делегация шести африканских лидеров собирается провести переговоры с Киевом и москвой, чтобы "инициировать мирный процесс". Они также планируют поднять вопрос о том, как находящаяся под санкциями россия может получить деньги за экспорт удобрений, заявил в интервью Associated Press международный участник переговоров Жан-Ив Оливье, передает УНН.

Цитата

"Мы не мечтатели. Если ничего не произойдет, я не думаю, что мы завершим нашу первую миссию с прекращением огня", - сказал Оливье о шансах африканских лидеров достичь "немедленного прогресса" по прекращению войны.

Он добавил, что целью "является  начать" переговорный процесс: "Все начинается со знаков. Начинается с диалога. И это то, что мы собираемся сделать. Нет гарантий, что мы добьемся успеха, но в настоящее время россия и Украина приняли делегацию, которая приедет специально в их страны, чтобы поговорить о мире".

Детали

Жан-Ив Оливье прибыл в москву в воскресенье, 21 мая, а затем отправится в Киев на встречи с высокопоставленными чиновниками "для наработки логистики" будущих переговоров. Отмечается, что российский диктатор владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились отдельно принимать делегации президентов ЮАР, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии. Переговоры также одобрены Соединенными Штатами, Европейским союзом, ООН, Африканским союзом и Китаем, сказал Оливье.

По словам участника переговоров, который работал над их организацией в течение шести месяцев, африканские лидеры также обсудят связанное с облегчением пропуска большего количества грузов зерна из Украины во время войны и возможность увеличения обменов военнопленными. Лидеры описывают свою миссию как "миротворческую", переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце.

Сообщается, что "ключевой отправной точкой" для Африки является украинское зерно и российские удобрения, поскольку российско-украинская война ограничила их экспорт. Как рассказал Оливье, они также обсудят пути облегчения для африканских стран получения грузов и оплаты россии за удобрения.

Российские удобрения не подпадают под международные санкции, но США и некоторые западные страны наложили ограничения на российские грузовые суда. Доступ россии к глобальной системе финансовых операций SWIFT также был ограничен санкциями, из-за чего африканским странам сложно заказывать и оплачивать удобрения.

"Нам нужно будет иметь окно, с помощью которого SWIFT будет авторизовано для этой конкретной точки. Это будет на столе, и мы надеемся, что в таком случае мы получим поддержку россиян в отношении зерна из Украины, и мы получим поддержку украинцев, чтобы найти возможные платежи и поставки российских удобрений", - отметил участник переговоров.

Он добавил, что африканская делегация получила "широкую поддержку", Китай также "пришел к нам и предложил поддержку" на основе того, что это будет "параллельная работа" с планом Пекина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая, призвал арабских лидеров не поддаваться влиянию россии.

"Приглашаю всех, кто уважает мир, присоединиться к реализации формулы мира и тем самым уменьшить вражду, войны, страдания и зло. россия слаба, мы победили ее, когда у нее в руках было больше оружия. Её агрессивность происходит не от силы, а от понимания того, что время империй прошло", - заявил он во время выступления.

На рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров Зеленский заявил, что уже в июле этого года хочет провести международный саммит по поддержке украинской формулы мира.

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