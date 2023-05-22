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Лідери шести африканських країн планують провести перемовини у Києві та москві, щоб "ініціювати мирний процес"

Лідери шести африканських країн планують провести перемовини у Києві та москві, щоб "ініціювати мирний процес"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Делегація шести африканських лідерів збирається провести переговори з Києвом і москвою, щоб "ініціювати мирний процес". Вони також планують порушити питання про те, як росія, яка перебуває під санкціями, може отримати гроші за експорт добрив, заявив в інтерв'ю Associated Press міжнародний учасник переговорів Жан-Ів Олів’є, передає УНН.

Цитата

"Ми не мрійники. Якщо нічого не станеться, я не думаю, що ми завершимо нашу першу місію з припиненням вогню", - сказав Олів’є щодо шансів африканських лідерів досягти "негайного прогресу" щодо припинення війни.

Він додав, що метою "є  почати" переговорний процес: "Все починається зі знаків. Починається з діалогу. І це те, що ми збираємося зробити. Немає гарантій, що ми досягнемо успіху, але на цей час росія та Україна прийняли делегацію, яка приїде спеціально до їхніх країн, щоб поговорити про мир".

Деталі

Жан-Ів Олів’є прибув до москви в неділю, 21 травня, а потім вирушить до Києва на зустрічі з високопосадовцями "для напрацювання логістики" майбутніх переговорів. Зазначається, що російський диктатор володимир путін та президент України Володимир Зеленський домовилися окремо приймати делегації президентів ПАР, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії. Переговори також схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, ООН, Африканським Союзом і Китаєм, сказав Олів’є.

За словами учасника переговорів, який працював над їх організацією протягом шести місяців, африканські лідери також обговорять пов’язане з полегшенням пропуску більшої кількості вантажів зерна з України під час війни та можливість збільшення обмінів військовополоненими. Лідери описують свою місію як "миротворчу", переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця.

Повідомляється, що "ключовою відправною точкою" для Африки є українське зерно та російські добрива, оскільки російсько-українська війна обмежила їх експорт. Як розповів Олів'є, вони також обговорять шляхи полегшення для африканських країн отримання вантажів і оплати росії за добрива.

Російські добрива не підпадають під міжнародні санкції, але США та деякі західні країни наклали обмеження на російські вантажні судна. Доступ росії до глобальної системи фінансових операцій SWIFT також був обмежений санкціями, через що африканським країнам складно замовляти та оплачувати добрива.

"Нам потрібно буде мати вікно, за допомогою якого SWIFT буде авторизовано для цієї конкретної точки. Це буде на столі, і ми сподіваємося, що в такому випадку ми отримаємо підтримку росіян щодо зерна з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливі платежі та поставки російських добрив", - зазначив учасник переговорів.

Він зазначив, що африканська делегація отримала "широку підтримку", Китай також "прийшов до нас і запропонував підтримку" на основі того, що це буде "паралельна робота" з планом Пекіна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 травня, закликав арабських лідерів не піддаватися впливу росії.

"Запрошую всіх, хто поважає світ, приєднатися до реалізації формули миру і тим самим зменшити ворожнечу, війни, страждання та зло. росія слабка, ми перемогли її, коли в неї в руках було більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від розуміння того, що час імперій минув", - заявив він під час виступу.

На робочій сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу" за участю країн G7, України та партнерів Зеленський заявив, що вже в липні цього року хоче провести міжнародний саміт з підтримки української формули миру.

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