Лидеры профсоюзов шахтеров Львовской области объявили голодовку

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" - Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно. Они находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия", - сообщил Волынец.

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По его словам, председатель региональной организации НПГУ Червоноград Мирослава Кафтан с места событий сообщает, что профсоюзники требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженности и кризисе отрасли.

Как сообщал УНН, на зарплаты шахтерам в 2019 году правительство выделило около 3 млрд гривен.