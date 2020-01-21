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Оржель порадив дітям шахтарів "шукати іншу професію"

Київ • УНН

 • 44261 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає, що діти шахтарів мають шукати себе в іншій сфері діяльності, ніж батьки, адже видобуток вугілля має з часом піти в минуле. Про це він повідомив під час презентація проекту Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, передає кореспондент УНН.

Оржель порадив дітям шахтарів "шукати іншу професію"

"Діти з шахтарських сімей мають шукати інший, можливо, більш цікавий та ефективний напрямок для навчання та можливої майбутньої роботи. Адже з часом такі технології відходять у минуле, а приходять більш нові технології. Ми розуміємо, наскільки це важке соціальне питання, як треба шукати місця роботи у містах і містечках, де єдиним місцем роботи є шахта, разом з тим, я думаю, що сама тенденція світова говорить, що цей вид технології (видобуток вугілля – ред.) буде в минулому", - сказав Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британія припинить фінансувати видобуток вугілля за кордоном.

Він також зазначив, що значна кількість шахт буде закриватись саме через нерентабельність.

"Звичайно буде скорочуватись. Це напряму залежить від їх рентабельності, адже значна кількість з них – нерентабельні", - додав міністр.

Раніше УНН писав, що в Україні буде створено Державне підприємство "Укрвугілля".

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