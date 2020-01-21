Оржель порадив дітям шахтарів "шукати іншу професію"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає, що діти шахтарів мають шукати себе в іншій сфері діяльності, ніж батьки, адже видобуток вугілля має з часом піти в минуле. Про це він повідомив під час презентація проекту Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, передає кореспондент УНН.
"Діти з шахтарських сімей мають шукати інший, можливо, більш цікавий та ефективний напрямок для навчання та можливої майбутньої роботи. Адже з часом такі технології відходять у минуле, а приходять більш нові технології. Ми розуміємо, наскільки це важке соціальне питання, як треба шукати місця роботи у містах і містечках, де єдиним місцем роботи є шахта, разом з тим, я думаю, що сама тенденція світова говорить, що цей вид технології (видобуток вугілля – ред.) буде в минулому", - сказав Оржель.
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Він також зазначив, що значна кількість шахт буде закриватись саме через нерентабельність.
"Звичайно буде скорочуватись. Це напряму залежить від їх рентабельності, адже значна кількість з них – нерентабельні", - додав міністр.
Раніше УНН писав, що в Україні буде створено Державне підприємство "Укрвугілля".