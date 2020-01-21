Оржель посоветовал детям шахтеров "искать другую профессию"

"Дети из шахтерских семей должны искать другой, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как надо искать места работы в городах и городках, где единственным местом работы является шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии (добыча угля - ред.) будет в прошлом", - сказал Оржель.

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Он также отметил, что значительное количество шахт будет закрываться именно из-за нерентабельности.

"Конечно будет сокращаться. Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них - нерентабельны", - добавил министр.

Ранее УНН писал, что в Украине будет создано Государственное предприятие "Укрвугилля".