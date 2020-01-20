Британія припинить фінансувати видобуток вугілля за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить у понеділок, 20 січня, про рішення припинити інвестувати гроші у видобуток вугілля за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на iNews.
Очікується, що британський прем'єр заборонить фінансувати видобуток або спалювання вугілля в країнах, що розвиваються.
"Цей крок послідував за постійними заявами про те, що Велика Британія "передає на аутсорсинг" кліматичні викиди, знижуючи власний рівень CO2, імпортуючи товари з-за кордону, які виробляють високі викиди в інших країнах", - йдеться у повідомленні.
Зелені вже привітали це оголошення, але закликали уряд Британії піти далі, також припинивши фінансування видобутку нафти і газу.
Оголошення про рішення відмовитися таким чином від вугілля планується озвучити на першому в історії британо-африканському інвестиційному саміті. Участь у ньому візьме 21 африканська країна.
Нагадаємо, в Україні на складах є понад 2,5 млн тонн вугілля.