Великобритания прекратит финансировать добычу угля за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит в понедельник, 20 января, о решении прекратить инвестировать деньги в добычу угля за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на iNews.
Ожидается, что британский премьер запретит финансировать добычу или сжигания угля в развивающихся странах.
"Этот шаг последовал за постоянными заявлениями о том, что Великобритания" передает на аутсорсинг "климатические выбросы, снижая собственный уровень CO2, импортируя товары из-за границы, которые производят высокие выбросы в других странах", - говорится в сообщении.
Зеленые уже приветствовали это объявление, но призвали правительство Великобритании пойти дальше, также прекратив финансирование добычи нефти и газа.
Объявления о решении отказаться таким образом от угля планируется озвучить на первом в истории британо-африканском инвестиционном саммите. Участие в нем примет 21 африканская страна.
Напомним, в Украине на складах есть более 2,5 млн тонн угля.