Лидеры G7 проводят экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" проводят экстренное заседание для обсуждения инцидента по взрыву ракеты на польской территории вблизи границы с Украиной.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Встретившись за большим круглым столом в бальном зале своей гостиницы, президент США принял лидеров G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз, а также президент США.
К тому же за столом присутствуют президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министры союзников по НАТО Испании и Нидерландов.
Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше.
Напомним
Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.