Лидеры G7 проводят экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше

Детали

Встретившись за большим круглым столом в бальном зале своей гостиницы, президент США принял лидеров G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз, а также президент США.

К тому же за столом присутствуют президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министры союзников по НАТО Испании и Нидерландов.

Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.