Лідери G7 проводять екстрену зустріч у зв'язку з інцидентом у Польщі

Деталі

Зустрівшись за великим круглим столом у бальній залі свого готелю, президент США прийняв лідерів G-7, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз, а також президент США.

До того ж за столом присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр-міністри союзників по НАТО Іспанії та Нідерландів.

Байден відповів «ні» журналістам, які запитали, чи надасть він оновлену інформацію про ситуацію в Польщі.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.