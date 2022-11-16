Лідери G7 проводять екстрену зустріч у зв'язку з інцидентом у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Джо Байден та інші лідери країн "Великої сімки" проводять екстренне засідання для обговорення інциденту з вибухом ракети на польській території поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Зустрівшись за великим круглим столом у бальній залі свого готелю, президент США прийняв лідерів G-7, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз, а також президент США.
До того ж за столом присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр-міністри союзників по НАТО Іспанії та Нідерландів.
Байден відповів «ні» журналістам, які запитали, чи надасть він оновлену інформацію про ситуацію в Польщі.
Нагадаємо
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.