По словам официального представителя США, которого цитируют западные медиа, члены G7 достигли "политического соглашения" по замороженным российским активам, пишет УНН со ссылкой на AFP, Le Monde и AP.

Детали

Лидеры G7 встретились в Италии в четверг, где подтвердили свою солидарность с Украиной. Они достигли "политической договоренности" об использовании замороженных российских активов для высвобождения 50 миллиардов долларов для Украины, заявил представитель Белого дома, цитируемый в частности AFP.

"У нас есть политическая договоренность на самом высоком уровне (...) и 50 миллиардов долларов будет потрачено на Украину", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США на условиях анонимности.

Французский чиновник во время брифинга для журналистов в среду сказал, что политическое решение лидеры достигли, но технические и юридические детали механизма использования активов еще нужно проработать. "Вопрос сложный, поскольку если российские активы однажды будут разморожены - скажем, если закончится война - тогда сверхприбыли больше нельзя будет использовать для погашения займа, что требует соглашения о распределении бремени с другими странами", - указывает AP.

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"Есть договоренность. Как всегда на G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы "придать ему форму", чтобы убедиться, что оно "соответствует закону", "правилам государственных финансов" или даже "в зависимости от финансовых возможностей друг друга", - пояснил источник.

AP указывает, что дипломаты подтвердили, что договоренности о соглашении были достигнуты еще до того, как лидеры высадились на юге Италии для трехдневного саммита.

Берлин приветствовал это решение в четверг днем, но официальные заявления все еще ожидаются, указывает Le Monde.

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AP также отмечает со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США в четверг, что Соединенные Штаты и европейские страны согласились заблокировать российские активы, находящиеся под санкциями, пока москва не выплатит репарации за вторжение в Украину. Этот шаг, указывает издание, расчищает путь лидерам объявить о предоставлении Украине кредитного пакета на 50 миллиардов долларов на саммите G7.

"Долгожданное соглашение позволит использовать проценты и доходы от замороженных российских активов на сумму более 260 миллиардов долларов, которые в основном хранятся в Европе, для обеспечения кредита в 50 миллиардов долларов от США и дополнительных кредитов от других партнеров", - отмечает AP.

Первые выплаты будут осуществлены в этом году, но Украине нужно время, чтобы использовать все деньги, отметил источник AP.

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Соглашение, как отмечает издание, будет включено в коммюнике лидеров G7 в пятницу.

Заявление лидеров, как сообщается, "также оставит открытыми двери для полной конфискации российских активов, для чего союзники еще не имеют политической воли, в основном ссылаясь на проблемы юридической и финансовой стабильности".