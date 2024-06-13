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Досягнуто "політичної" домовленості: ЗМІ дізналися деталі угоди G7 про використання активів рф для вивільнення 50 млрд дол. для України

Досягнуто "політичної" домовленості: ЗМІ дізналися деталі угоди G7 про використання активів рф для вивільнення 50 млрд дол. для України

Київ • УНН

 • 105442 перегляди

Лідери G7 досягли "політичної" домовленості про надання Україні кредиту в 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів та доходів від них.

За словами офіційного представника США, якого цитують західні медіа, члени G7 досягли "політичної угоди" щодо заморожених російських активів. Про деталі пише УНН з посиланням на AFP, Le Monde та AP.

Деталі

Лідери G7 зустрілися в Італії в четвер, де підтвердили свою солідарність з Україною. Вони досягли "політичної домовленості" про використання заморожених російських активів для вивільнення 50 мільярдів доларів для України, заявив представник Білого дому, цитований зокрема AFP.

"У нас є політична домовленість на найвищому рівні (…) і 50 мільярдів доларів буде витрачено на Україну", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації США на умовах анонімності.

Французький чиновник під час брифінгу для журналістів у середу сказав, що політичне рішення лідери досягли, але технічні та юридичні деталі механізму використання активів ще потрібно опрацювати. "Питання складне, оскільки якщо російські активи одного разу будуть розморожені - скажімо, якщо закінчиться війна - тоді надприбутки більше не можна буде використовувати для погашення позики, що потребує угоди про розподіл тягаря з іншими країнами", - вказує AP.

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"Є домовленість. Як завжди на G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб "надати йому форму", щоб переконатися, що воно "відповідає закону", "правилам державних фінансів" або навіть "залежно від фінансових можливостей один одного", - пояснило джерело.

AP вказує, що дипломати підтвердили, що домовленості про угоду було досягнуто ще до того, як лідери висадилися на півдні Італії для триденного саміту.

Берлін привітав це рішення в четвер вдень, але офіційні заяви все ще очікуються, вказує Le Monde.

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AP також зазначає з посиланням слова високопоставленого чиновника США у четвер, що Сполучені Штати та європейські країни погодилися заблокувати російські активи, які перебувають під санкціями, доки москва не виплатить репарації за вторгнення в Україну. Цей крок, вказує видання, розчищає шлях лідерам оголосити про надання Україні кредитного пакету на 50 мільярдів доларів на саміті G7.

"Довгоочікувана угода дозволить використати відсотки та доходи від заморожених російських активів на суму понад 260 мільярдів доларів, які здебільшого зберігаються в Європі, для забезпечення кредиту в 50 мільярдів доларів від США та додаткових кредитів від інших партнерів", - зазначає AP.

Перші виплати будуть здійснені цього року, але Україні потрібен час, щоб використати всі гроші, зазначило джерело AP.

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Угода, як зазначає видання, буде включена в комюніке лідерів G7 у п’ятницю.

Заява лідерів, як повідомляється, "також залишить відкритими двері для повної конфіскації російських активів, для чого союзники ще не мають політичної волі, здебільшого посилаючись на проблеми юридичної та фінансової стабільності".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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