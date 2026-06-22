Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине

На фоне того, как Европа стремится играть большую роль в усилиях по прекращению войны в Украине, лидеры ведущих в военном отношении государств Европы встретятся в Берлине в среду, 24 июня, объявила Италия в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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Правительство Италии заявило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие во встрече вместе со своими британскими, французскими, немецкими и польскими коллегами. Эта группа, известная как "E5", была сформирована в 2024 году после растущих призывов к перевооружению Европы и улучшению координации поддержки Украины против российского вторжения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча состоится на этой неделе, не уточняя дату.

На саммите G7 на прошлой неделе, на котором присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны в Украину и усилить санкции против россии. Лидеры G7 также договорились предоставить лицензии компаниям, базирующимся в Украине, на производство ракет дальнего радиуса действия и систем противовоздушной обороны, сообщил дипломатический источник.

Обсудили усиление ПВО и давление на рф: Зеленский встретился с лидерами государств формата E5