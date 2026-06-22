Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
12:51 • 1318 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
12:42 • 3808 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
12:03 • 5856 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
10:08 • 19816 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
08:50 • 20934 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
08:39 • 20606 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
08:20 • 27492 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
21 июня, 19:27 • 30944 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 61352 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
21 июня, 17:06 • 43415 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3м/с
37%
749мм
Популярные новости
Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана22 июня, 03:33 • 11572 просмотра
Первый раунд переговоров: о чем договорились США и Иран в Швейцарии22 июня, 04:15 • 7360 просмотра
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена07:26 • 26128 просмотра
На российских БПЛА зафиксирован новый диапазон работы МЭШ-модемов 3900-4100 МГц - "Флеш"Photo08:17 • 10093 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 17959 просмотра
публикации
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
10:08 • 19826 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 18123 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto08:20 • 27498 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 88728 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 84991 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Франция
Великобритания
Европа
Украина
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 25494 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 29971 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 49680 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 53907 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 70042 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе с британскими, французскими, немецкими и польскими коллегами встретятся в Берлине 24 июня. Группа "E5" обсудит усиление обороны Украины и санкции против России.

Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине

На фоне того, как Европа стремится играть большую роль в усилиях по прекращению войны в Украине, лидеры ведущих в военном отношении государств Европы встретятся в Берлине в среду, 24 июня, объявила Италия в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Правительство Италии заявило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие во встрече вместе со своими британскими, французскими, немецкими и польскими коллегами. Эта группа, известная как "E5", была сформирована в 2024 году после растущих призывов к перевооружению Европы и улучшению координации поддержки Украины против российского вторжения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча состоится на этой неделе, не уточняя дату.

На саммите G7 на прошлой неделе, на котором присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны в Украину и усилить санкции против россии. Лидеры G7 также договорились предоставить лицензии компаниям, базирующимся в Украине, на производство ракет дальнего радиуса действия и систем противовоздушной обороны, сообщил дипломатический источник.

Обсудили усиление ПВО и давление на рф: Зеленский встретился с лидерами государств формата E525.06.25, 22:07 • 3974 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Джорджия Мелони
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин
Польша