Обсудили усиление ПВО и давление на рф: Зеленский встретился с лидерами государств формата E5

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами государств формата E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи речь шла об усилении ПВО, а также необходимости усиления санкций на рф.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Встреча с лидерами государств формата E5 – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша – и генеральным секретарем НАТО. Укрепление воздушного щита Украины важно, и прежде всего сегодня говорили о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".

Отдельно обсудили давление на россию. рф усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну. Именно поэтому необходимо работать по их энергетическому и банковскому секторам, против теневого флота, вводить вторичные санкции - написал Зеленский.

Он также отметил важность поддержки украинцев и украинских воинов. "Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – благодарим", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. В центре внимания на переговорах были: укрепление военной поддержки Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны, потребности фронта и развитие совместного оборонного производства.

Также Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное сопроизводство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.