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Обсудили усиление ПВО и давление на рф: Зеленский встретился с лидерами государств формата E5

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Владимир Зеленский встретился с лидерами государств формата E5 и генсеком НАТО. Обсуждались усиление ПВО Украины, в частности от иранских "шахедов", и давление на рф из-за ее нежелания заканчивать войну, включая санкции.

Обсудили усиление ПВО и давление на рф: Зеленский встретился с лидерами государств формата E5

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами государств формата E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генсеком НАТО Марком Рютте. Во время встречи речь шла об усилении ПВО, а также необходимости усиления санкций на рф. 

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Встреча с лидерами государств формата E5 – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша – и генеральным секретарем НАТО. Укрепление воздушного щита Украины важно, и прежде всего сегодня говорили о системах ПВО и перехватчиках иранских "шахедов".
Отдельно обсудили давление на россию. рф усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну. Именно поэтому необходимо работать по их энергетическому и банковскому секторам, против теневого флота, вводить вторичные санкции

- написал Зеленский. 

Он также отметил важность поддержки украинцев и украинских воинов.  "Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – благодарим", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. В центре внимания на переговорах были: укрепление военной поддержки Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны, потребности фронта и развитие совместного оборонного производства.

Также Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное сопроизводство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Дания
Франция
Швеция
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Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
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Украина
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