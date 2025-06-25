Обговорили посилення ППО та тиск на рф: Зеленський зустрівся з лідерами держав формату E5

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами держав формату E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також генсеком НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі йшлося про посилення ППО, а також необхідність посилення санкцій на рф.

Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

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Зустріч із лідерами держав формату E5 – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща – і генеральним секретарем НАТО. Зміцнення повітряного щита України важливе, і передусім сьогодні говорили про системи ППО та перехоплювачі іранських "шахедів".

Окремо обговорили тиск на росію. рф посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Саме тому необхідно працювати по їхньому енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, запроваджувати вторинні санкції - написав Зеленський.

Він також наголосив на важливості підтримки українців та українських воїнів. "Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. У центрі уваги на переговорах були: зміцнення військової підтримки України, насамперед посилення протиповітряної оборони, потреби фронту та розвиток спільного оборонного виробництва.

Також Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.