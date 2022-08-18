"Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи": экономист спрогнозировал удорожание продовольствия до конца года

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«В Верховной Раде сейчас лежат два законопроекта.

Первый – это введение налога на конвертацию из гривны в доллар для импортеров. То есть каждый раз, когда импортер будет покупать валюту для покупки импортной продукции, он будет платить по официальному курсу 36,6 гривен за доллар еще плюс 10%. Естественно, эти средства потом учтутся в цене продукта. То есть весь импорт будет как минимум на 10% дороже.

Второй законопроект – возврат акциза на нефтепродукты. Он сейчас составляет 100 евро на тонну, то есть это примерно 5 грн на литре бензина. Это означает, что удорожает логистика, что тоже повлияет на ценообразование. Поэтому где-то еще 1-3% будет удорожание продуктов за счет возвращения акциза. Это не только продовольствие, это все товары.

Итак, если эти законопроекты будут приняты, то мы уже с вами увидим разовый рост цен на импортные товары примерно на 13% и примерно 3% на внутренние товары», – рассказал Пендзин.

Детали

Экономист добавил, что Нацбанк Украины прогнозирует до конца года рост цен в среднем на 10%. Инфляция цен на продовольствие уже составляет 29% по сравнению с прошлым годом. Поэтому до конца года следует ожидать инфляцию пищевых продуктов примерно в 40%.

Относительно того, как продукты будут дорожать больше всего, эксперт считает, что лидеры – овощи и хлеб.

«Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи. У нас основная овощная группа уходила с юга, а сейчас мы замещаем ее импортом. Сейчас у нас также импортные арбузы, дыни, персики. Это все также подорожает. По мясным продуктам – я не думаю, что они сильно подорожают, ведь уменьшился спрос. Все балансы по пищевым продуктам, в частности, хлеба, мяса, круп, считаются под 40 млн населения. А сейчас 7,2 млн уехали за границу. Да и до войны нас не было 40 млн. Будет хорошо, если выйдет 30 млн. Кроме того, выросла бедность населения. А бедное население меньше покупает мяса. Что касается картофеля, то есть надежда, что он сильно не вырастет в цене, потому что имеющие возможность его высадили, и вроде бы дефицита не прогнозируется. Но, конечно, он тоже, как и все продукты, подорожает», – считает эксперт.

Напомним

Появился текст законопроекта №7668, которым предусмотрено вместо нулевой ставки акциза установить акциз в размере 100 евро за 1000 литров для всех видов топлива.