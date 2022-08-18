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"Лідерами зростання в ціні будуть хліб і овочі": економіст спрогнозував здорожчання продовольства до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. До кінця року інфляція на продукти харчування становитиме приблизно 40% в порівнянні з минулим роком. Передусім можуть зрости в ціні імпортні товари, у тому числі овочі, які через бойові дії на півдні Україна вимушена купувати за кордоном. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олег Пендзин.

"Лідерами зростання в ціні будуть хліб і овочі": економіст спрогнозував здорожчання продовольства до кінця року

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«У Верховній Раді зараз лежать два законопроєкти.

Перший – це введення податку на конвертацію з гривні в долар для імпортерів. Тобто, кожен раз, коли імпортер буде купувати валюту для купівлі імпортної продукції, він буде платити до офіційного курсу 36,6 гривень за долар ще плюс 10%. Звісно, ці гроші потім врахуються у ціну товару. Тобто, весь імпорт буде як мінімум на 10% дорожчим.

Другий законопроєкт – повернення акцизу на нафтопродукти. Він зараз складає 100 євро на тонну, тобто це десь приблизно 5 грн на літрі бензину. Це означає, що здорожчає логістика, що теж вплине на ціноутворення. Тож десь ще 1-3% буде здорожчання продуктів за рахунок повернення акцизу. Це не лише продовольство, це всі товари.

Тож, якщо ці законопроєкти будуть прийняті, то ми вже з вами побачимо разове зростання цін на імпортні товари приблизно на 13%, та приблизно 3% на внутрішні товари», – розповів Пендзин.

Деталі

Економіст додав, що Нацбанк України прогнозує до кінця року зростання цін в середньому на 10%. Інфляція цін на продовольство вже становить 29% в порівнянні з минулим роком. Тому до кінця року варто очікувати інфляцію на харчові продукти приблизно в 40%.

Щодо того, як продукти будуть дорожчати найбільше, то експерт вважає, що лідер – овочі та хліб.

«Лідерами зростання в ціні будуть хліб і овочі. У нас основна овочева група йшла з півдня, а зараз ми заміщуємо її імпортом. Наразі в нас також і імпортні кавуни, дині, персики. Це все також подорожчає. Щодо м'ясних продуктів – я не думаю, що вони сильно подорожчають, адже зменшився попит. Усі баланси по харчових продуктах, зокрема, хліба, м’яса, круп, рахуються під 40 млн населенн. А зараз 7,2 млн виїхали за кордон. Та й до війни нас не було 40 млн. Буде добре, якщо вийде 30 млн. Крім того, зросла бідність населення. А бідне населення менше купує м’яса. Щодо картоплі, то є надія, що вона сильно не виросте в ціні, бо ті, хто мають змогу, її висадили, і начебто дефіциту не прогнозується. Але звісно, вона теж, як і всі продукти, подорожчає», – вважає експерт.

Нагадаємо

З'явився текст законопроєкту № 7668,  яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива.

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