Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен
Киев • УНН
Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.
Во время сегодняшнего визита в Дубай Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с арабскими коллегами. Они обсудили не только текущую войну между Израилем и ХАМАС, но и необходимые действия после завершения конфликта. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Как мы думаем о том, что происходит в самой Газе? Как это регулируется? Откуда берется безопасность? Как мы начинаем перестройку? И что важно, как нам встать на путь к справедливому и прочному миру. Для нас это должно привести к созданию государства для палестинцев
"Многое из этого требует упорной работы, жестких решений, обязательств, которые разные страны должны будут взять на себя", - продолжает он, вероятно, ссылаясь на ожидания США, что арабские союзники должны будут помочь в управлении безопасностью Газы, пока Палестинская администрация не будет готова взять это на себя.
Напомним
Вчера Энтони Блинкен прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
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Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен
Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.
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