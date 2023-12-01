Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен

Во время сегодняшнего визита в Дубай Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с арабскими коллегами. Они обсудили не только текущую войну между Израилем и ХАМАС, но и необходимые действия после завершения конфликта. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Как мы думаем о том, что происходит в самой Газе? Как это регулируется? Откуда берется безопасность? Как мы начинаем перестройку? И что важно, как нам встать на путь к справедливому и прочному миру. Для нас это должно привести к созданию государства для палестинцев - говорит Блинкен.

"Многое из этого требует упорной работы, жестких решений, обязательств, которые разные страны должны будут взять на себя", - продолжает он, вероятно, ссылаясь на ожидания США, что арабские союзники должны будут помочь в управлении безопасностью Газы, пока Палестинская администрация не будет готова взять это на себя.

Напомним

Вчера Энтони Блинкен прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий