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Лидер армянской оппозиции заявил о проведении переговоров с премьером Армении в воскресенье утром

Киев • УНН

 • 10328 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Серж Саргсян и лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян встретятся в воскресенье утром для проведения переговоров. Об этом заявил сам Пашинян на своей странице в Facebook, передает УНН.

Лидер армянской оппозиции заявил о проведении переговоров с премьером Армении в воскресенье утром

“Я и Серж Саргсян встретимся, чтобы обсудить пути решения этой ситуации. Я уже заявил, что мы можем развивать наш диалог только после отставки премьера”, — сообщил Пашинян.

Ранее он сформировал оппозиционную дорожную карту решения внутриполитического кризиса. “После отставки Саргсяна премьером должен стать „кандидат от народа“, после чего сформируется временное правительство. Конечная цель — досрочные парламентские выборы”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване.

Украинские Национальные Новости

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