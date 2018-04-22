Лидер армянской оппозиции заявил о проведении переговоров с премьером Армении в воскресенье утром
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Серж Саргсян и лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян встретятся в воскресенье утром для проведения переговоров. Об этом заявил сам Пашинян на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Я и Серж Саргсян встретимся, чтобы обсудить пути решения этой ситуации. Я уже заявил, что мы можем развивать наш диалог только после отставки премьера”, — сообщил Пашинян.
Ранее он сформировал оппозиционную дорожную карту решения внутриполитического кризиса. “После отставки Саргсяна премьером должен стать „кандидат от народа“, после чего сформируется временное правительство. Конечная цель — досрочные парламентские выборы”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване.