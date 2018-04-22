Лідер вірменської опозиції заявив про проведення переговорів з прем'єром Вірменії у неділю вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян і лідер опозиції, депутат парламенту Нікол Пашинян зустрінуться в неділю вранці для проведення переговорів. Про це заявив сам Пашинян на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Я і Серж Саргсян зустрінемося, щоб обговорити шляхи вирішення цієї ситуації. Я вже заявив, що ми можемо розвивати наш діалог тільки після відставки прем’єра”, — повідомив Пашинян.
Раніше він сформував опозиційну дорожню карту вирішення внутрішньополітичної кризи. “Після відставки Саргсяна прем’єром повинен стати „кандидат від народу“, після чого сформується тимчасовий уряд. Кінцева мета — дострокові парламентські вибори”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, президент Вірменії Армен Саркісян вийшов до учасників акції протесту на площі Республіки в Єревані.