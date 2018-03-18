Лидер Примеры "Барселона" обыграл "Атлетик" из Бильбао

Множество моментов создали каталонцы в первой половине. Отметил удар со штрафного Месси под перекладину с которым справился голкипер. Коутиньо в одном из выстрелов попал в перекладину. Паулиньо с ближнего расстояния расстреливал голкипера, который отбил мяч. А забить удалось Лионелю Месси и Пако Алькасер. После голов, Коутиньо и Паулиньо еще по разу проверили каркас ворот клуба из Бильбао.

Итак, 2:0 — очередная победа команды Эрнесто Вальверде, которая с 75 очками продолжает удерживать первую строчку Примеры. “Атлетик” имеет 35 очков — 13 строчку.

Примечательно, что в следующей игре чемпионата состоится противостояние двух четвертьфиналистов — “Барселоны” и “Севильи”.